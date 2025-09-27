2023年に始まった、量子イノベーションをテーマとする世界最大規模のカンファレンス「Q2B」は、シリコンバレー・パリ・東京の3都市で展開されている。今年、グランドハイアット東京で開催された「Q2B 2025 Tokyo」の見どころを振り返る。