パートナーの裏切りはいつ発覚しても悲しいものですが、家族旅行中にそうしたことが分かるとショックもより大きくなるのではないでしょうか。この時期では、家族旅行中に夫が不倫相手に「家族旅行がダルい」連絡していたことを知り、ショックと受けたという投稿を紹介します。夫の行動が分かったことで、「すでに家族には愛情がないのか」と思い悩む投稿者さん。つらい状況が続いているようです。 家族旅行中に知っ