戦慄！家族旅行中に、夫が不倫相手へメッセージ。その“裏切りLINE”の中身とは【ママリ】

家族旅行中に知った、夫が送る裏切りの“甘い言葉”

家族旅行中に不倫相手にLINE…



「ダル、テンション上がんない、一緒にいた方が癒される」



とか言ってるんですが、

もう妻や家庭に愛情ないんでしょうか？ ※夫と不倫相手だと思ってる人とのラインです、ラインを削除してるのか、確証は掴めてませんが、上記のやり取りだけが残されてました 出典：

パートナーの裏切りはいつ発覚しても悲しいものですが、家族旅行中にそうしたことが分かるとショックもより大きくなるのではないでしょうか。この時期では、家族旅行中に夫が不倫相手に「家族旅行がダルい」連絡していたことを知り、ショックと受けたという投稿を紹介します。夫の行動が分かったことで、「すでに家族には愛情がないのか」と思い悩む投稿者さん。つらい状況が続いているようです。

家族旅行中に夫が不倫相手にメッセージを送っていたことが分かった投稿者さん。



「夫の不倫」というただでさえショッキングなできごとが、家族旅行という家族にとって大切なイベントの期間中に分かるという最悪なタイミング…。投稿者さんはこうした言動をしている夫に対して「すでに妻にも家族にも愛情がないのか？」と大きなショックを受けています。

夫の驚くべき行動にはさまざまな声が…

家族旅行中に不倫相手にメッセージを送るという夫のあり得ない行動には、さまざまな意見が寄せられていました。

相手が家族旅行中と知ってたなら

相手のご機嫌伺い+本音も少しは含まれてるかな？と思いました 出典：

相手を安心させる、気を引き留めておきたくて言ってる可能性もゼロではないとは思いますが…



一応これが本音なんだろうなという気持ちでこちらは今後の対応など考えます 出典：

投稿者さんの夫が、不倫相手に自分の状況をどこまで伝えているのかは分かりません。もし、不倫相手に自分が既婚者だと伝えているのではれば、コメントにあったように「相手のご機嫌うかがい」でメッセージを送っている可能性は無きにしも非ず…というところでしょうか。



ただ、いずれにせよ家族旅行という「家族にとって大事な時間」を台無しにするような言動をする人には信用ができないのは当たり前なのではないでしょうか。



失った信頼をどのように取り戻すのか、取り戻せないのかは分かりませんが、裏切りを見つけてしまった投稿者さんが今後自分の幸せを考えた選択肢が選べるといいなとは思いますね。

