忙しい朝の時間、朝食を見直すことで心がラクになるかもしれません。40代でミニマリスト歴13年のめいさんは、朝食のメニューを固定。食器も毎日同じものを使っています。効率よく朝の家事を回すためのコツを伺いました。頭を悩ませたくないから、朝食のメニューを固定余白を愛するミニマリストとしてSNS発信を行っている、40代のめいさん。注文住宅に夫と高校生の子どもと暮らしています。【写真】朝の飲み物はフレーバーを変えて