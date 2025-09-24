万事が思惑どおりに進めば、起業家ブライアン・ジョンソンは25世紀になっても、自らの若さについて得意げに語っていることだろう。その未来が訪れるまで、誰も彼の壮大な実験──AIを駆使した“永遠”の探求──から目を離すことはできない。