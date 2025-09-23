ダイソーをパトロールしていると、気になるお掃除アイテムを発見。一般的なメラミンスポンジよりも高密度で、使い心地が格段UPした進化系グッズです。へこたれにくく、汚れ落ちも文句なし。スポンジのカスにも悩まないので、お掃除の手間がグッと省けますよ。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：高密度メラミンスポンジ（スティックタイプ、12個）価格：￥110（税込）サイズ（約）：6cm×2.3cm×2cm