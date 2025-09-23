肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんが、必ず喜ばれる「しょっぱい系」お取り寄せ8選をご紹介。ホームパーティーなどの手土産に必ず喜ばれる、ワンランク上の「しょっぱい系」のお取り寄せをフードライターの小寺慶子さんに教えていただきました。1. 黒潮海苔店（福島）相馬巻「相馬巻」ギフト仕様 3枚 880円〜写真：お店から小寺さんこれほどの衝撃を受ける米菓にはなかなか出会えません。「海苔を味わうせんべい」とあって海