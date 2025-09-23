グルメライターが全国各地からチョイス！ 必ず喜ばれる「しょっぱい系」お取り寄せ8選

肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんが、必ず喜ばれる「しょっぱい系」お取り寄せ8選をご紹介。

ホームパーティーなどの手土産に必ず喜ばれる、ワンランク上の「しょっぱい系」のお取り寄せをフードライターの小寺慶子さんに教えていただきました。

1. 黒潮海苔店（福島）

相馬巻

「相馬巻」ギフト仕様 3枚 880円〜 写真：お店から

小寺さん

これほどの衝撃を受ける米菓にはなかなか出会えません。「海苔を味わうせんべい」とあって海苔の張り、香り、口どけが素晴らしく、甘じょっぱい大判揚げせんべいと最高の相性。とても喜ばれるので何度もリピートしています。

2. ジョージズ パイ（兵庫）

チーズカレーパイ

「チーズカレーパイ 5個セット」4,250円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆黒潮海苔店住所 : 福島県南相馬市原町区旭町4-5TEL : 0244-22-2555

小寺さん

お世話になっている方から初めていただいたときにフィリングとパイ生地のバランスの秀逸さに唸りました。パッケージも可愛らしく、個包装なのもギフト感あり。どなたに贈っても喜ばれることうけあいです。

3. うぶた堂（三重）

阿吽（アンチョビ）

麦酒に合う和菓子「阿吽（アンチョビ）」1袋2枚入り 210円〜 写真：お店から

＜店舗情報＞◆ジョージズ パイ住所 : 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東3‐8‐16TEL : 078-781-8781

小寺さん

ビール党に「いつもお疲れ様です」の気持ちを込めて。ビールのために作られた和菓子というコンセプトもユニークです。アンチョビ、オニオン、カレーの3種があるのも楽しい。

4. めはり屋文在ヱ門（大阪）

めはりずし

「めはりずし 3個入り (箱なし)」1,150円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆うぶた堂 中の茶屋店住所 : 三重県熊野市有馬町5821-40TEL : 0597-89-5557

小寺さん

大阪のキタとミナミにある店舗は深夜まで営業しているので、飲んだ締めに買って帰るのが定番ですが、お取り寄せも可能。醤油ベースのタレに漬け込んだ高菜で包んだおにぎりは、会食後でも不思議と胃におさまります。日本人の郷愁を誘う味に、差し上げた方も思わず目を見張るはず！

5. 一芳亭（大阪）

しゅうまい

「しゅうまい」15個 1,100円 出典：マッハのオススメごはんさん

＜店舗情報＞◆めはり屋文在ヱ門 南本店住所 : 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-1 西本ビルヂングTEL : 06-6211-8665

小寺さん

大阪では阪急で購入することが多いのですが、お取り寄せも可。ふわっと優しい味わいでお酒にもご飯のおかずにもぴったりです。難波の本店はオープンと同時に行列ができるほど人気なのでレア感があるのも手土産に好適。

6. 御料理ふじ居（富山）

海老のおぼろ

「海老のおぼろ 150g」3,800円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆一芳亭 本店住所 : 大阪府大阪市浪速区難波中2-6-22TEL : 06-6641-8381

小寺さん

富山県の二つ星店がつくる“ご飯のおとも”。富山湾の宝石と呼ばれる白海老をふんだんに使ったやさしく品のある風味と炊き立てご飯のコンビネーションがたまりません。製造より14日とあまり日持ちはしませんが、差し上げる方のために取り寄せたという気持ちも伝わる逸品です。

7. ひさみのへしこ（京都）

旨米瓶3種セット

「旨米瓶3種セット」3,240円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆御料理ふじ居住所 : 富山県富山市東岩瀬町93TEL : 076-471-5555

小寺さん

東京の有名レストランで働いていた友人が家業を継ぐために京丹後に戻り、いろいろな商品づくりにチャレンジしています。主力アイテムの浅漬けタイプのへしこはクセがなく、ご飯はもちろんパスタにあえても。旨米瓶セットもいろいろアレンジを楽しめるのが魅力。料理好きの方にぜひ。

8. 竹徳かまぼこ（新潟）

しんじょう５種詰合せ

「しんじょう５種詰合せ」4,320円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆へしこ工房HISAMI住所 : 京都府京丹後市丹後町間人1820TEL : 0772-75-8080

小寺さん

新潟のピアBandaiで購入して以来、お取り寄せもしています。すり身に海老と山芋を練り込んだしんじょうはふわっとした食感がやみつきに。なかでも煮玉子入りはイチオシ。個包装はやはり手土産向き！

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆竹徳かまぼこ 本町店住所 : 新潟県新潟市中央区本町通6番町1113TEL : 025-229-2311

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅（ミートリップ）、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい？」

※価格はすべて税込です。

※メニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等でご確認をお願いします。

文：小寺慶子、食べログマガジン編集部

