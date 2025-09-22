命を救うための知識を身に着けてもらおうと、22日、大分市の高校生が心臓マッサージなどの一次救命処置の重要性を学びました。 【写真を見る】高校生が学ぶ一次救命処置の重要性命をつなぐ心臓マッサージとAED体験大分 この取り組みは、大分東明高校が医療系コースに通う3年生98人を対象に、初めて実施したものです。授業では、講師を務めた日本赤十字社県支部の指導員が一次救命処置の重要性を強調し、周