暮らしのために必要なものはたくさんあるけれど、展示場みたいなキレイな空間に住みたい！という願いをかなえる、暮らしやすさと見た目のバランスを大切にした「家づくり」の工夫3つを紹介します。整理収納アドバイザー1級で住宅収納スペシャリストの武井優音さんのケースです。ここでは、取り入れてよかった間取りや、収納術について語ります。家づくりで大事にしたことわが家は、筆者、夫と長男（10歳）、二男（8歳）の4人暮ら