2025年10月9日（木）よりタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」各店舗にて、人気キャラクター「コジコジ」とのコラボキャンペーンの新商品が発売される。コジコジがタピオカを飲んでいる限定の描き下ろしイラストを使用した日常使いしやすいグッズを紹介。＞＞＞コジコジ×Bull Puluのコラボアイテムをチェック！（写真4点）『コジコジ』は、さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版。舞台は ”人間を楽しませる