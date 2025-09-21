【コジコジ】タピオカドリンクの「Bull Pulu」とコラボ！ タピオカを飲むコジコジがかわいい！
2025年10月9日（木）よりタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」各店舗にて、人気キャラクター「コジコジ」とのコラボキャンペーンの新商品が発売される。コジコジがタピオカを飲んでいる限定の描き下ろしイラストを使用した日常使いしやすいグッズを紹介。
＞＞＞コジコジ×Bull Puluのコラボアイテムをチェック！（写真4点）
『コジコジ』は、さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版。舞台は ”人間を楽しませる” という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品だ。アニメは1997年に放送が開始され全101話のロングラン。社会風刺も盛り込んだアニメ独自のストーリーも多数。
このたびのコラボでは、日常使いしやすい「ミニタオル」「巾着」をはじめ、「アクリルキーホルダー」「ステッカー」「クリアファイル」などファンシーなグッズが盛りだくさん！
コジコジがタピオカや台湾カステラを楽しんでいるイメージのセリフにもぜひご注目！ ぜひ実際に確かめてみて。
（C）さくらももこ
