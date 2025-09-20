2026年より放送がスタートする新作アニメ『彼女、お借りします』第5期のキャラクターデザインを務める平山寛菜によるイラストが到着！☆キービジュアルやサントラジャケットをチェック！（写真7点）＞＞＞現在第4期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏／講談社『週刊少年マガジン』連載）。2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からは