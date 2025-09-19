ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Î½÷À­ÀìÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Åð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ8·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢9·î19Æü¡¢ÊÌ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ç¤¹¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô½õÇ¤¶¶3ÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡¦62ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï8·î8Æü¤Î¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç½¢¿²Ãæ¤Î60Âå½÷À­Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡¢½»µï¿¯Æþ¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²½÷À­Âð¤Î¸¼´Ø¤Ë