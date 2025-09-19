元近鉄・羽田耕一氏が振り返る「伝説の10.19決戦」1988年10月19日、近鉄はロッテとのダブルヘッダー第2試合（川崎）を延長10回4-4で引き分けてリーグ制覇を逃した。終盤に首位・西武を追い上げ、この試合に勝てば逆転優勝だったが及ばなかった。「伝説の10.19決戦」と言われるこの試合で10回表、近鉄最後の打者になったのが羽田耕一氏だ。1死一塁で二ゴロ併殺打。「あの場面が一番悔しいですね。ああいう打ち方をしたのが……」