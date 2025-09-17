【東京ゲームショウ2025】 会場:幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 開催日時: ビジネスデイ：9月25日・26日10時～17時 一般公開日：9月27日9時30分～17時、9月28日9時30分～16時30分 ブース場所：セガアトラスブース：ホール4-N06（幕張メッセ ホール4 駅側） セガは、9月25日