札幌MF荒野拓馬はいわき戦で一発退場Jリーグは9月16日、J2リーグ第29節の北海道コンサドーレ札幌対いわきFCの試合で退場となっていた札幌MF荒野拓馬に対して、2試合の出場停止処分と罰金10万円の処分を下すことを発表した。札幌が1-5と大敗した試合は、前半29分にMF白井陽斗のゴールで札幌が先制した。しかし、その7分後に荒野は左サイドを突破してきたMF五十嵐聖己を止めるためるためにスライディングを仕掛けた。接触後、五