青海省ゴロク・チベット族自治州瑪多県で見つかった尕日塘秦刻石。（７月２５日撮影、瑪多＝新華社記者／杜笑微）【新華社西寧9月17日】中国国家文物局は15日、青海省果洛チベット族自治州瑪多（ばた）県卓譲郷で見つかった刻石を秦代のものと確認したと発表した。歴史的、芸術的、科学的に重要な価値があるという。刻石は扎陵（ザリン）湖畔で見つかり「尕日塘（ガンリタン）秦刻石」と命名された。中国社会科