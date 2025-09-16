ロッテの宮崎竜成が5打点、勝又琉偉が4安打16日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。ロッテー楽天は、ロッテが11ー5で大勝し連敗を止めた。ロッテは3回に宮崎竜成内野手の走者一掃の適時三塁打で先制。5回には打者一巡の猛攻で一挙6点を奪い、試合を決定づけた。宮崎は2安打5打点と活躍。また、勝又琉偉内野手が4安打、荻野貴司外野手と石垣雅海内野手が2安打2打点、スティベン・アセベド外野手が3安打を記