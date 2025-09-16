ロッテの宮崎竜成が5打点、勝又琉偉が4安打

16日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。ロッテー楽天は、ロッテが11ー5で大勝し連敗を止めた。

ロッテは3回に宮崎竜成内野手の走者一掃の適時三塁打で先制。5回には打者一巡の猛攻で一挙6点を奪い、試合を決定づけた。宮崎は2安打5打点と活躍。また、勝又琉偉内野手が4安打、荻野貴司外野手と石垣雅海内野手が2安打2打点、スティベン・アセベド外野手が3安打を記録し、打線が爆発した。投手陣は、先発の唐川侑己投手が2回無失点だった。

日本ハムーDeNAは、日本ハムが4ー0で勝利し連勝。2回、星野ひので外野手が適時三塁打で先制点を挙げると、アリエル・マルティネス捕手も適時打を放った。8回には上川畑大悟内野手が1号ソロを放つなど、計12安打を記録した。投げては、先発の中山晶量投手が2回を無失点に抑え、2番手の松岡洸希投手がイースタン3勝目を挙げた。

西武ー巨人は、西武が延長戦の末に3ー6で敗れた。巨人はこの勝利でイースタン・リーグ優勝を決めた。西武は3回に平沢大河内野手の犠飛で同点に追いつき、1ー3とリードされた8回には仲三河優太外野手のタイムリーと中村剛也内野手の犠飛で再び同点に追いつく粘りを見せた。しかし、延長10回に6番手の宮澤太成投手が3点を失い、打線も反撃できず試合終了。先発の菅井信也投手は5回1/3を1失点と好投した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）