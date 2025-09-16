オンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われたフジテレビの元社員の男の初公判が行われました。法廷には、男の母親も出廷し「非常に残念で悲しい」と語りました。■賭けた総額、8か月で推定約6億円数々のバラエティー番組を手がけたフジテレビの元社員、鈴木善貴被告。裁判官「現在の仕事は？」鈴木被告「無職です」バラエティ制作部の企画担当部長を務める傍ら、オンラインカジノで常習的にバカラ賭博などをした罪に問われて