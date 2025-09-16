県は9月16日、土地の取り引きの目安となる「地価」を公表しました。地価の平均は27年連続で下落しています。公表されたのは、県内に185カ所ある基準地の7月1日時点の地価です。平均地価は1平方メートルあたり、2024年より100円減少の3万5400円で、27年連続の下落となりました。地価の変動率は前年と変わらずマイナス1.1％で、これは全国47位という低さです。建築費の高騰で住宅需要が低下していることや、県内全体で過疎化が