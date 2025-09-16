µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊNYFW¡Ë¤¬³«ºÅ¡£·ÀÌóºÑ¤ß¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó²ñ¾ì¤È±¿±Ä»Ù±ç¤òÌµ½þÄó¶¡¤·¡¢Á´¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â¸½Í½Äê¡£ Google¥¯¥é¥¦¥É¤ÎAI¹ÖºÂ¤äÂÎ¸³·¿»Üºö¤Ê¤É¿·¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢NYFW¤Ï»²²Ã·¿¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¼çÆ³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿Ê²½¡£ ²»³Ú¤ä¥¢¡¼¥È¡¢¾®Çä¤ò´¬¤­¹þ¤ó¤ÀÅÔ»Ôµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç¥Õ¥§¥¹²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢NYFW¤ò¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤Ø³ÈÄ¥¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ 9·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å