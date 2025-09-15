アイアンのシャフトはカーボンかスチールかの選択肢もあり、重量の幅も70グラム台から130グラム台まであってドライバーより広い。どうやって選べばいいのか？【写真】『モーダス105』『モーダス110』の5点剛性を大公開しなり方が全然違った！◇◇◇スチールもあればカーボンもある――。その選び方に悩むゴルファーは多いだろう。そこで、クラブフィッターの吉川仁氏に、アイアンシャフト選びのポイントを聞いた。「アイアン