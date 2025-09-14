◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2025年9月14日京セラD）オリックスの先発・曽谷龍平投手（24）が2回のマウンドでアクシデントに見舞われた。2死一、二塁の場面でソフトバンク・海野の折れたバットが右胸付近を直撃。曽谷は倒れ込んだまま動けなくなり、胸を押さえてマウンド付近に横たわる曽谷のもとへナインにトレーナー陣が駆け寄った。球場は騒然となり、その後、静まりかえった。意識はあり、出血はないも