14日未明、熊本県八代市の県道で車が街路樹に衝突し、運転していた女性が死亡しました。警察によりますと14日午前2時半頃、八代市松江町の県道八代鏡線で、八代市の井山都さん（19）運転の軽乗用車が街路樹に衝突しました。 この事故で井山さんは約4時間後に搬送先の病院で死亡しました。また助手席に乗っていた車の所有者の男性も負傷して病院へ搬送されましたが意識はあるということです。