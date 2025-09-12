四国放送のけんみんボックスに、「白いツバメ」の映像が届きました。東みよし町で撮影されたこの映像、専門家に話を聞きました。7月末に東みよし町の自動車整備会社のガレージで撮影された白いツバメ。撮影した重成篤矢さんによりますと、毎年この時期、ここにはたくさんのツバメがやってきますが、十数年見てきた重成さんも、「白いツバメ」を見たのは初めてということです。どれほど珍しく、そして、なぜ白いのか、専門家