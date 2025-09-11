朝の時間を有効活用して気持ちを整え、1日を元気にスタートさせませんか？今回話を伺ったは、カフェ「Cafe de prisme.」オーナーの星えみさん。40代、2人の子どもと夫の4人で暮らす星さんが実践している「4つの朝習慣」を教えてもらいました。こまめに自分の機嫌をとれば、早朝から元気に動ける！多くの人がまだ夢の中にいる午前3時半に、星えみさんの1日は始まります。大好きなお菓子づくりやカフェの仕事とはいえ、その毎日は