上板町が阿波市と1市1町で計画を進めている新ごみ処理施設の予算案が、賛成少数で否決されました。その後、町長から再議が求められました。11日の上板町議会定例会では、町が阿波市と計画を進める、約4400万円の新しいごみ処理施設の予算案について審議されました。阿波市を中心とした「広域新ごみ処理施設」の整備事業を巡っては8月、板野町が整備費についての「説明が不十分」などとして脱退を表明。上板町の態度が注目されてい