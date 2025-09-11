県議会9月定例会が、9月11日に開会しました。所信表明で後藤田知事は、新ホールの整備について「可能な限り早く事業者を再公募したい」との考えを示しました。県議会開会日、所信表明で後藤田知事は、設計・施工業者の参加表明がなく、募集が中止された県立新ホールの整備について、次のように述べました。（後藤田 知事）「再公募に当たっては、機能的な新ホールを可能な限り早く」「ローコストで整備す