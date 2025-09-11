阿南市の椿泊小学校で9月11日、巨大地震の発生を想定した防災訓練が行われました。今回の訓練は、7月にロシアのカムチャッカ半島付近で発生した地震による津波注意報を受け、子どもたちに防災意識を強く持ってもらおうと行われました。訓練には、椿泊小学校の児童と阿南警察署の署員、計17人が参加しました。（校内放送）「ただいま、大きな地震が発生しました。揺れが収まるまで安全な所で待っていて下さい」訓練は震度7の巨大地