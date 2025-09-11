開発者のJosh Fonseca氏が、ニンテンドーゲームキューブの「どうぶつの森」の住民との会話を、大規模言語モデル(LLM)を用いてリアルタイムで生成するMod「Animal Crossing LLM Mod」を開発しました。このModはゲームのソースコードを一切変更しておらず、ゲームキューブのエミュレーター「Dolphine」のメモリを直接操作することで実現されています。I Replaced Animal Crossing's Dialogue with a Live LLM by Hacking GameCube Me