『ちいかわ』から、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がねんどろいどで再登場！笑顔が可愛い3人組をお手元で愛でない？☆ねんどろいど『ちいかわ』のイメージ（写真17点）＞＞＞『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがX（旧Twitter）に投稿している人気漫画。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博し、フォロワーは現在までで380万人