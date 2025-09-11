政治的にもやっかいな国だ。交通の要衝であるために、中印の影響を受ける。18世紀半ばに複数の王国をゴルカ王が統一してネパール王国となったものの、中国清朝やインド英国との戦争を強いられた。そのドサクサで、ラナ家が歴代首相となって国を乗っ取り、独裁政を強いた。大戦後のインド独立運動の余波で議会がラナ家を倒したものの、こんどは国王が強権政治を布く。これに中国が介入して、1996年から共産党との内戦。王族を殺害し