県内の中学生が弁論の技術を競う大会が9月10日に徳島市で開かれ、10人の生徒が日常生活の中で感じていることなどを熱く語りました。この大会は、中学生の健全育成と非行防止を目的に、青少年育成県民会議などが毎年開いているもので、2025年で71回目です。今回は、県内各地で行われた予選で選ばれた10人の中学生が出場し、5分間という限られた時間の中、日常生活の中で感じていることなどを熱く語りました。題名「人と真剣に向き合