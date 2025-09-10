【GSIクレオス：2025年度秋冬新製品】 9月10日 公開 GSIクレオスは、2025年度秋冬新製品の情報を9月10日に公開した。 公開された画像ではプラモ用塗料「ガンダムカラー νガンダム用/Hi-νガンダム用《全4種》」や「アーマード・コア カラー」などが展開予定。 さらに「ガンダムトップコートUVカット75％つや消しスプレー」、「水性エヴァンゲリオ