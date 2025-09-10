GSIクレオス、2025年度秋冬新製品を公開。Mr.カラーの新色が登場
【GSIクレオス：2025年度秋冬新製品】 9月10日 公開
GSIクレオスは、2025年度秋冬新製品の情報を9月10日に公開した。
公開された画像ではプラモ用塗料「ガンダムカラー νガンダム用/Hi-νガンダム用《全4種》」や「アーマード・コア カラー」などが展開予定。
さらに「ガンダムトップコートUVカット75％つや消しスプレー」、「水性エヴァンゲリオン初号機カラーセット《全3種》」、「ラスキウス ストッキングカラー《全4種》」なども発売を予定している。
また、10月18日、10月19日に開催される第63回全日本模型ホビーショーにて展示を予定している。一部の製品は実演ブースでの体験も予定。
2025年度秋冬新製品をご案内いたします。- GSIクレオス ホビー部 (@creoshobby_info) September 10, 2025
本案内に掲載されております製品は10/18（土）、10/19（日）に開催されます第63回全日本模型ホビーショーにて展示いたします。一部の製品は実演ブースでの体験も予定しております。
高画質のPDFデータは下記のURLよりダウンロードいただけます。… pic.twitter.com/AZTJ0J4q4C
