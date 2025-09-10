【GSI クレオ ス：2025年度秋冬 新製品 】 9月10日 公開

GSIクレオスは、2025年度秋冬新製品の情報を9月10日に公開した。

公開された画像ではプラモ用塗料「ガンダムカラー νガンダム用/Hi-νガンダム用《全4種》」や「アーマード・コア カラー」などが展開予定。

さらに「ガンダムトップコートUVカット75％つや消しスプレー」、「水性エヴァンゲリオン初号機カラーセット《全3種》」、「ラスキウス ストッキングカラー《全4種》」なども発売を予定している。

また、10月18日、10月19日に開催される第63回全日本模型ホビーショーにて展示を予定している。一部の製品は実演ブースでの体験も予定。

(C)2019 GSI Creos Hobby Dept.