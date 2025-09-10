岐阜県警は10日、7月の真夏日に飼い犬をエンジンを切った車内に約4時間放置したとして、動物愛護法違反容疑で飼い主の無職男性（51）を書類送検した。県警は、高温の車内での放置は動物虐待に当たる疑いがあると判断した。