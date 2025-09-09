大人気絵本『パンどろぼう』とコラボした、日販オリジナルアイテム「パンどろぼう ギュギュっと！ハンカチくじ」が新登場する。☆絵柄イメージなどをチェック！（写真6点）＞＞＞『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作。2025年4月16日にはシリーズ