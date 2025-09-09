【パンどろぼう】絵本イラスト＆水で出現 “圧縮ハンカチ” も楽しい「ギュギュッと！ハンカチくじ」
大人気絵本『パンどろぼう』とコラボした、日販オリジナルアイテム「パンどろぼう ギュギュっと！ハンカチくじ」が新登場する。
☆絵柄イメージなどをチェック！（写真6点）＞＞＞
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
「パンどろぼう ギュギュっと！ハンカチくじ」は、小さく圧縮されたハンカチが手に入る ”ハンカチくじ” 。
パッケージフィルムを剥がして、水に濡らしながらやさしくほぐすと、約24×24cmのハンカチが出てくるようになっている。
絵柄はシークレット1種を含む全6種で、主人公のパンどろぼうをはじめとするキャラクターや、絵本の中の1シーンがデザインされている。
パッケージを開けるまで絵柄が見えないので、どの絵柄が出るか、くじ感覚でお楽しみを♪
