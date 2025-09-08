人気作『ちいかわ』の原作者でイラストレーターのナガノが描く虎のぬいぐるみくじが登場！可愛すぎる「ナガノの虎ぬいぐるみくじ」をピックアップ！☆可愛い虎のさまざまなサイズ＆表情が楽しめるぬいぐるみくじをチェック！（写真11点）＞＞＞SNSで注目のイラストレーター・ナガノが描く「虎」がぬいぐるみくじになっちゃった！「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ」が新登場。Xのフォロワー数は140万人を超え、主な作品である『ナガ