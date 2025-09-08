『ちいかわ』作者・ナガノの「虎のぬいぐるみくじ」が新登場！
人気作『ちいかわ』の原作者でイラストレーターのナガノが描く虎のぬいぐるみくじが登場！ 可愛すぎる「ナガノの虎ぬいぐるみくじ」をピックアップ！
☆可愛い虎のさまざまなサイズ＆表情が楽しめるぬいぐるみくじをチェック！
SNSで注目のイラストレーター・ナガノが描く「虎」がぬいぐるみくじになっちゃった！ 「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ」が新登場。
Xのフォロワー数は140万人を超え、主な作品である『ナガノのくま』や『ちいかわ』は投稿のたびに多くの反響を呼んでいるイラストレーター・ナガノが手掛ける「虎」が、大小さまざまなぬいぐるみになったスペシャルなくじは、もちもちな触り心地の超特大ぬいぐるみから、手のひらサイズのキュートなマスコットまで、必ず当たるハズレなしのラインナップだ。
A賞は全長約60cmの超BIGサイズ「超特大ぬいぐるみ」。
全力で発散する、躍動感あふれる虎のポーズをBIGに再現。思わずぎゅっと抱きしめたくなる、とろける触り心地にうっとりして。
B賞は「ぬいぐるみL」。追われ押されて思わず泣いちゃった……表情が愛おしい全長約36cmの虎さんをぎゅっと抱きしめてあげて。
C賞は「ぬいぐるみS」。手のひらや爪までしっかり再現されており、ふにふにした柔らかな手足がたまらないぬいぐるみ。
デスクや棚に飾るのにちょうどいいサイズ感で、見ているだけで心が和みそう。
D賞はいつでも一緒にいられる「マスコット」。
そわそわ待ちきれない表情がたまらない♪ 手のひらにちょこんとおさまるサイズでボールチェーン付きだから一緒にお出かけしよう。
2025年9月12日（金）よりオンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」にてお取り扱いスタートされる。
（C）nagano
（C）nagano