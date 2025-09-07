日本時間９月７日に開催された国際親善試合で、韓国代表がアメリカ代表と、敵地レッドブル・アリーナで対戦。ソン・フンミンが１ゴール１アシストをマークし、２−０で快勝した。今夏からMLSのロサンゼルスFCでプレーする33歳のキャプテンは、18分に幸先良く先制点を奪うと、43分にイ・ドンギョンがヒールで流し込んだ追加点をお膳立て。全得点に絡む大活躍を見せた。韓国メディア『SPOTV NEWS』によれば、流石の存在感を発