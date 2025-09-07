「ここは韓国？ニューヨーク？」鮮烈１G１Aソン・フンミン、敵地でアメリカに２−０快勝→大感謝。再会した元トッテナム指揮官とは…
日本時間９月７日に開催された国際親善試合で、韓国代表がアメリカ代表と、敵地レッドブル・アリーナで対戦。ソン・フンミンが１ゴール１アシストをマークし、２−０で快勝した。
今夏からMLSのロサンゼルスFCでプレーする33歳のキャプテンは、18分に幸先良く先制点を奪うと、43分にイ・ドンギョンがヒールで流し込んだ追加点をお膳立て。全得点に絡む大活躍を見せた。
韓国メディア『SPOTV NEWS』によれば、流石の存在感を発揮したソン・フンミンは試合後、現地で力強い声援を送ったサポーターに感謝を示した。
「ここが韓国なのかニューヨークなのか分からないほどだった。韓国で試合をしているかのように楽しくプレーできたよ。そのおかげでより大きな責任感を持つようになった。これからも毎瞬間、毎招集ごとに少しずつ一歩進んだ姿をファンのみんなに見せる。心から感謝している」
アメリカを率いるのは、トッテナム時代に師事したマウリシオ・ポチェティーノ監督だ。「どんな話をした？」と問われた際には、プレミアリーグの元得点王はこう答えた。
「まだ話せていない。試合前に挨拶しただけだ。試合後、改めて丁寧に挨拶しようと思っている」
韓国はこの後、メキシコ代表と相まみえる。森保ジャパンも同時期にアメリカ遠征を実施しており、韓国とは逆でメキシコ、アメリカの順に対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石！ソン・フンミン＆オシャレ！イ・ドンギョン。韓国がアメリカから奪った２ゴール
今夏からMLSのロサンゼルスFCでプレーする33歳のキャプテンは、18分に幸先良く先制点を奪うと、43分にイ・ドンギョンがヒールで流し込んだ追加点をお膳立て。全得点に絡む大活躍を見せた。
韓国メディア『SPOTV NEWS』によれば、流石の存在感を発揮したソン・フンミンは試合後、現地で力強い声援を送ったサポーターに感謝を示した。
アメリカを率いるのは、トッテナム時代に師事したマウリシオ・ポチェティーノ監督だ。「どんな話をした？」と問われた際には、プレミアリーグの元得点王はこう答えた。
「まだ話せていない。試合前に挨拶しただけだ。試合後、改めて丁寧に挨拶しようと思っている」
韓国はこの後、メキシコ代表と相まみえる。森保ジャパンも同時期にアメリカ遠征を実施しており、韓国とは逆でメキシコ、アメリカの順に対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石！ソン・フンミン＆オシャレ！イ・ドンギョン。韓国がアメリカから奪った２ゴール