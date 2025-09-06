きのう、台風15号が通過した静岡県内では突風による被害が相次ぎ、一夜明け、けさから復旧作業が進んでいます。【写真を見る】「途方にくれて突っ立ってる」台風15号から一夜明け… 各地で突風被害 住民が片付けに追われる静岡県記者「突風があった牧之原市細江地区です。被害から一夜明け、住民が片付けに追われています」静岡地方気象台などによりますと、きのう午後、静岡県牧之原市や吉田町など、各地で突風とみら