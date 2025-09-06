徳島県内企業の今年夏のボーナスの平均支給額は36万1300円で5年連続で増加したことが徳島経済研究所のまとめでわかりました。徳島経済研究所では、県内企業を対象に今年夏のボーナス支給に関するアンケートを行い、147社から回答を得ました。それによりますと、平均支給額は、36万1300円で、前の年と比べ1万2100円、率にして3.5％増え5年連続で増加しました。業種別でみると、製造業が0.5％、非製造業が4.6％、