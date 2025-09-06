秋篠宮家の長男・悠仁さまは「成年式」に臨み、成年の冠を身につけられました。悠仁さまは午前10時から、宮殿で成年式の中心的な儀式「加冠の儀」に臨まれました。両陛下や秋篠宮ご夫妻、愛子さまなど皇族方も出席され、古式ゆかしい未成年用の装束をまとった悠仁さまの頭上に成年用の冠が載せられました。悠仁さまはゆっくりと両陛下、そして秋篠宮ご夫妻の前に進み出て、御礼と決意を述べられました。悠仁さまは、天皇皇后両陛下