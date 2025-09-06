11月1日に有料配信コンテンツとしてスタート11月1日にスタートすると発表された「ダウンタウンチャンネル（仮）」。このダウンタウンの独自プラットフォームによる有料配信コンテンツが大ヒットすれば、既存の地上波テレビの価値がさらに下落してしまう――なんてことは本当にありえるのでしょうか。松本人志さん、浜田雅功さんの人気や求心力はまだまだ衰えていないため、「ダウンタウンチャンネル（仮）」が爆発的な加入者数を叩