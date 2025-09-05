ニューストップ > 国内ニュース > 友人に刃物を突き付けて脅したか、兵庫の16歳を逮捕「ゲーム負けて立… 脅迫 兵庫県 国内の事件・事故 時事ニュース 共同通信 友人に刃物を突き付けて脅したか、兵庫の16歳を逮捕「ゲーム負けて立腹」 2025年9月5日 21時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 兵庫県警飾磨署は5日、姫路市の高校2年の16歳少年を逮捕した 同じ高校の友人である16歳の男子生徒に刃物を突き付けて脅した疑い 署によると「ゲームに負けて立腹した」と供述している 記事を読む おすすめ記事 「かなりやつれていた」中居正広氏 知人は地元・湘南に呼び出されて…“少数精鋭”飲み会で漏らした“本音” 2025年9月5日 11時0分 《訃報》橋幸夫さん死去（享年82）、アルツハイマー型認知症公表前に世間が感じた“異変”と生涯現役歌手を望む声 2025年9月5日 21時15分 間違えて自宅解体された高身長芸人「子供を保育園に送って帰ってきたら」壁も窓も「バッチバチに」壊され→その後の対応にもガチギレ 2025年9月4日 19時22分 “膣のエキスパート”産婦人科院長に患者が殺到 年間80回以上の講演も…活動するようになった経緯とは？「元々、専門家ではなかった」 2025年9月5日 15時15分 レンタカー店の車が返却されず、外国人に売り捌かれ… 被害者困惑「あり得ない。残債300万円もあるのに」 2025年9月4日 6時50分