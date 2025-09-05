ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）が5日、東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場でゲリラフリーライブ「新宿で暴れちゃうじゃんよat新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場」を開催した。荒々しく美しい歌声で歌舞伎町を騒然とさせた。「上京組で、新宿はいまだに慣れない。昔はよく歌舞伎町にネズミが歩いているのを見に来ていました」と笑いつつ、「新宿は渇きとたぎりのはざま。いろんな人に1回目に触れて